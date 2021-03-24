«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге

Жители Китая восхитились кадрами с отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайге. Пользователи Sina Weibo отметили, что российский президент находится в прекрасной физической форме и ловко управляет вездеходом.

В связи с этим многие китайцы стали вспоминать Джо Байдена, чье состояние здоровья в последнее время стало поводом для шуток.

«Байден наверное даже не смог бы забраться в эту машину», - написал один из китайцев.

Другие поддержали пользователя. По мнению жителей Китая, после кадров из Сибири Байден завидует Путину.

«Настроение у Джо-Джо моментально упало», - подчеркнул Madagascar-skipper.

Еще один пользователь призвал Байдена позаниматься спортом вместе с российским президентом. Кроме того, китайцы писали, что американский лидер вспотел от волнения из-за этих кадров.