Спорт Хоккейный клуб «Спартак» не стал продлевать контракт с главным тренером Знарком Иван Линдеманн Соглашение с ним заключено до 30 апреля текущего года. © Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press Читайте нас на: Олег Знарок уходит с поста главного тренера «Спартака». Об этом говорится на странице хоккейного клуба в Twitter. «Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», - сказано в сообщении. Кроме того, ХК объявил об уходе спортивного директора Павла Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон. Олег Знарок возглавил команду в апреле 2019 года. Контракт с тренером заключен до 30 апреля текущего года. Под руководством Знарка «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции в сезоне-2020/21. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика