Хоккейный клуб «Спартак» не стал продлевать контракт с главным тренером Знарком
Соглашение с ним заключено до 30 апреля текущего года.
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Олег Знарок уходит с поста главного тренера «Спартака». Об этом говорится на странице хоккейного клуба в Twitter.
«Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», - сказано в сообщении.
Кроме того, ХК объявил об уходе спортивного директора Павла Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон.
Олег Знарок возглавил команду в апреле 2019 года. Контракт с тренером заключен до 30 апреля текущего года. Под руководством Знарка «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции в сезоне-2020/21.