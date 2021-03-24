Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение

Сегодня, 24 марта опытный самолет МС-21-300 прилетел для проведения испытаний в аэропорт Архангельска, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Ростех).

В ходе тестовых полетов будет проверена антиобледенительная система и способность лайнера безопасно выполнять полеты при повышенной влажности и в мороз.

Для фиксирования процессов во время полета на самолете установлены 12 видеокамер. Во время испытаний планируется выполнить порядка 20 полетов.

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке.