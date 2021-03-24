Эксперт заявил о личной выгоде украинских олигархов от помощи из ЕС

Украина всеми силами стремится присоединиться к программе ЕС по переходу на зеленую энергетику, но, по мнению доцента Департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, украинские власти мотивированы исключительно финансовыми выгодами. Об этом эксперт заявил в программе «Специальный репортаж».

«Это прекрасный план. Десятые доли процента, которые будут выделены Украине с этой зеленой сделки, успешно уйдут на разворовывание украинским олигархам», - отметил политолог.

Также Геворг Мирзаян предполагает, что вместе с финансовой помощью от стран ЕС на модернизацию энергетического сектора Украины в страну придут иностранные компании по добыче сланцевой нефти. Только у них есть необходимые деньги и технологии для эффективного освоения месторождений. Эксперт подчеркнул, что в этом случае прибыль от добычи и экспорта жители страны не увидят.

«Но, конечно, на Украину зайдет ряд стран, ряд компаний, которые готовы добывать там сланец и экспортировать его в Европу. Учитывая близость рынков, в принципе это достаточно прибыльный бизнес для иностранных компаний, но не для украинского населения», - заявил специалист.

На этом реформы и изменения в ближайшем будущем Украины не заканчиваются, по словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, украинская энергосистема может отделиться от российской и белорусской уже в 2022 году. А в 2023 году планируется присоединение страны к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.