Фрегат «Адмирал Горшков» озарит Баренцево море вспышками и грохотом стрельб
Экипаж корабля проведет их в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.
© Фото: Минобороны России
Фрегат «Адмирал Горшков» озарит северные воды вспышками и грохотом стрельб.
Корабль уже вышел в Баренцево море, чтобы выполнить там плановые учебно-боевые задачи. Экипажу предстоит отработать целый ряд элементов курса боевой подготовки и провести стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением, поразив морские мишени.
Завершив стрельбы, «Адмирал Горшков» вернется туда, откуда явился - в свой основной пункт базирования, город Североморск.
Напомним, в прошлом году фрегат в Белом море провел комплекс испытаний гиперзвукового оружия, отстрелявшись ракетой «Циркон». В этом году экипажу «Адмирала Горшкова» предстоит продолжить это дело.