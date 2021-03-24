Армия Фрегат «Адмирал Горшков» озарит Баренцево море вспышками и грохотом стрельб Тимур Шерзад Экипаж корабля проведет их в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Фрегат «Адмирал Горшков» озарит северные воды вспышками и грохотом стрельб. Корабль уже вышел в Баренцево море, чтобы выполнить там плановые учебно-боевые задачи. Экипажу предстоит отработать целый ряд элементов курса боевой подготовки и провести стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением, поразив морские мишени. Завершив стрельбы, «Адмирал Горшков» вернется туда, откуда явился - в свой основной пункт базирования, город Североморск. Напомним, в прошлом году фрегат в Белом море провел комплекс испытаний гиперзвукового оружия, отстрелявшись ракетой «Циркон». В этом году экипажу «Адмирала Горшкова» предстоит продолжить это дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика