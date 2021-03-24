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Гендиректор «Тамбова» поделилась подробностями скандала с игрой футболистов клуба на ставках

Иван Линдеманн
15:20 24.03.2021
По данным журналистов, подозрения вызвали встречи чемпионата России «Тамбов»  - «Краснодар» и «Тамбов» - «Сочи». В обоих матчах подопечные Сергея Первушина проиграли с общим счетом 0:9.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова подтвердила телеканалу «Звезда», что клуб получил письмо от РФС. Его содержание женщина уточнять не стала. Ранее СМИ сообщали, что союз заподозрил двух игроков команды в игре на ставках.

«Причина в письме не указана. Для чего их вызывают, зачем вызывают, обвиняют ли вообще в чем-то», - сказала она.

Коновалова не подтвердила информацию о том, что игроки якобы делали ставки.

«Пусть они (СМИ. - Прим. ред.) напишут, откуда они взяли эту информацию - каких ставок и кто чего сделал, как это касается футбольного клуба и их деятельности в клубе», - уточнила гендиректор «Тамбова».

По данным журналистов, подозрения вызвали встречи чемпионата России «Тамбов»  - «Краснодар» и «Тамбов» - «Сочи». В обоих матчах подопечные Сергея Первушина проиграли с общим счетом 0:9.

В случае договорных матчей решение о санкциях в отношении футболистов принимает РФС. Союз может оштрафовать игроков, дисквалифицировать или предупредить.

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