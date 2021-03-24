Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании в рамках Венского документа

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал, что инспекторы РФ обследуют в среду, 24 марта, военный объект на территории Дании.

«В соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта ВС Дании», - отметил Рыжков, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что такие мероприятия необходимы для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения.

Датское командование проведет для российских специалистов брифинг. На нем специалисты расскажут о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.