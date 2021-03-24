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«Нет фактов»: Ларионов объяснил реакцию NHL на обвинения Панарина в избиении девушки

Ян Брацкий
14:16 24.03.2021
По мнению главного тренера молодежной сборной РФ по хоккею, в США очень щепетильно относятся к таким вопросам и наверняка провели всестороннее расследование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rich Graessle, Icon Sportswire, Globallookpress
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В деле российского хоккеиста Артемия Панарина, которого недавно обвинили в избиении девушки в Латвии десять лет назад, слишком много вопросов. Так считает главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов.

В интервью «Звезде» наставник нашей молодежки отметил взвешенную позицию руководства североамериканского клуба NHL New York Rangers, цвета которого защищает Артемий и высказался по поводу игровых качеств самого спортсмена.

«Насколько это достоверно было и почему вылезло только сейчас - для меня большой вопрос. Общество в США сегодня более щепетильно относится к таким вопросам и это беспокоит всех. Такие вещи нельзя пропускать. Но они разобрались в ситуации, поняли, что нет фактов и дали человеку спокойно играть. Это личные мотивы Нью-Йорка и Панарина и я рад, что он играет и приносит пользу. Он получает большую порцию критики, но держится и делает хорошие вещи для команды», - сказал Ларионов.

После скандала, который вспыхнул в хоккейном мире, Панарин временно был отстранен от игр за свой клуб. Национальная хоккейная лига США провела собственное расследование и после двух с половиной недель вынужденного отпуска российский легионер вернулся на лед. Чем он занимался все это время - неизвестно. Никто из предполагаемых очевидцев событий 2011-го года обвинений в адрес Панарина не подтвердил.

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