Госдума приняла закон о президентских сроках

Госдума в третьем чтении приняла закон во исполнение поправок к Конституции, который в том числе позволяет нынешнему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Соответствующее решение было принято в среду, 24 марта, в ходе пленарного заседания.

Речь идет о новом положении Основного закона страны, согласно которому по отношению к действующему главе государства не будут учитываться прежние президентские сроки.

В соответствии с принятым документом, нынешний президент страны сможет претендовать на эту должность еще дважды.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ и закону «О выборах президента», для того, чтобы баллотироваться на этот пост, нужно быть российским гражданином, достигнуть возраста 35 лет и старше, не менее четверти века постоянно проживать в стране, не иметь в настоящем и прошлом гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Закон содержит и некоторые другие критерии к претендентам на должности в органах власти страны. В частности, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за преступления средней тяжести, запрещается претендовать на пост депутатов Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Авторами инициативы являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.