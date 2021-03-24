В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с сахаром в России
Рынок страны обеспечен необходимым количеством сахара, подчеркнули в ведомстве.
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В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка страны. Об этом сообщили сегодня в Минсельхозе.
Ранее в СМИ появилась информация, что сахарные заводы не в полной мере выполняют заявки ретейлеров на поставку сахара по фиксированным ценам.
В Минсельхозе отметили, что сохранить стабильную ситуацию возможно благодаря увеличению посевных площадей сахарной свеклы, новым мерам поддержки, а также применению мер таможенно-тарифного регулирования.