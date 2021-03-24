В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с сахаром в России

В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка страны. Об этом сообщили сегодня в Минсельхозе.

Ранее в СМИ появилась информация, что сахарные заводы не в полной мере выполняют заявки ретейлеров на поставку сахара по фиксированным ценам.

В Минсельхозе отметили, что сохранить стабильную ситуацию возможно благодаря увеличению посевных площадей сахарной свеклы, новым мерам поддержки, а также применению мер таможенно-тарифного регулирования.