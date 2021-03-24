Друзья предполагаемого инициатора смертельного ДТП в Москве усомнились в его виновности

Московские полицейские разыскивают водителя автомобиля Mercedes, который сбил двух женщин на Пулковской улице и скрылся с места ДТП. Обе пострадавшие скончались, одна на месте трагедии, другая - от полученных травм в реанимации. По словам очевидцев, иномарка на высокой скорости протаранила припаркованный у обочины автомобиль Mitsubishi, после чего наехала на пешеходов. Водитель Mercedes выскочил из салона и скрылся с места происшествия.

Изначально СМИ сообщали о том, что за рулем мог находиться 23-ний Сидикшох Р. Но молодой человек опроверг данную информацию сообщив, что давно продал автомобиль и в день трагедии за его рулем не находился. По данным Аnews, управлять иномаркой мог безработный Хусен С. - студент одного из столичных университетов. По предварительным данным, причиной ДТП могло послужить то, что водитель не справился с управлением.

Друзья молодого человека, с которыми удалось связаться «Звезде», уверяют, что молодой человек не мог совершить ничего противозаконного. Водительские права у него были, сказал один из друзей, но за рулем своего товарища он никогда не видел. По его словам, Хусен жил в общежитии при университете, с детства занимался спортом, не употреблял алкоголь и не курил.