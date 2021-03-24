Армия Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Финляндии Андрей Аркадьев На встрече обсуждались вопросы безопасности, двусторонние отношения по военной линии, а также ситуация с COVID-19. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии, а также ситуации с COVID-19. Встреча состоялась по приглашению финской стороны, добавили в Министерстве обороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика