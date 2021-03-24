Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Финляндии
На встрече обсуждались вопросы безопасности, двусторонние отношения по военной линии, а также ситуация с COVID-19.
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии, а также ситуации с COVID-19.
Встреча состоялась по приглашению финской стороны, добавили в Министерстве обороны РФ.