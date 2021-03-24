Рев авиамоторов: в ЮВО отметили полетами 105-летие штурманской службы ВВС России

В Южном военном округе отметили 105-ю годовщину штурманской службы Военно-воздушных сил России полетами авиации, сообщает пресс-служба ЮВО.

Командующий войсками округа Александр Дворников поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил штурманов за самоотверженный труд, высокую степень ответственности и профессионализм.

Сегодня, 24 марта в России отмечается День штурманской службы Военно-воздушных сил. Праздник появился в военном календаре в 2000-м году, после подписания Главнокомандующим ВВС РФ соответствующего приказа. С 2001 года он отмечается официально.

В объединениях, соединениях и частях ВКС России проходят службу более двух тысяч штурманов различных родов авиации. Главной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.