Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры

Розыгрыш, который может закончиться лишением свободы. В Москве полицейские задержали трех пранкеров, которые ради шутки угнали престижный автомобиль. Инцидент произошел на Пресненской набережной и стал полной неожиданностью для водителя, которого о розыгрыше не предупредили.

«Молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл немецкий автомобиль стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Двое злоумышленников сели в салон и попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из салона, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спустя некоторое время шутники вернулись и сообщили таксисту, что он стал участником розыгрыша. Вскоре полицейские задержали юмористов. Выяснилось, что подобные ролики для своего блога они снимают регулярно. Следователи юмор не оценили и поместили под стражу одного из пранкеров. Двух других отправили под домашний арест.