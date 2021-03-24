Дегтярев проверил готовность сил МЧС к тушению лесных пожаров

Власти Хабаровского края полностью готовы к возможным природным пожарам. Силы и средства МЧС находятся во всеоружии. С таким заявлением выступил врио губернатора края Михаил Дегтярев. Специально для глав муниципальных образований власти региона продемонстрировали навыки пожарно-спасательных подразделений и напомнили о необходимости подготовительной работы накануне пожароопасного периода.

«Для нас было очень важно показать главам муниципальных образований превентивные меры и координацию всех сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые связаны с лесными пожарами, и подготовке к ним», - отметил Дегтярев.

С его слов, такое мероприятие в крае проводится впервые. На одной площадке собрались главы всех городов и муниципальных образований региона. Эксперты еще раз напомнили им о правильной организации работы чрезвычайных комиссий и продемонстрировали готовность сил и средств МЧС.