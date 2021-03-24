Сквозь мины и горящие обломки: саперы проложили путь для бронемашин на сибирском полигоне
При помощи миноискателей военнослужащие обнаружили установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины.
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В Сибири инженеры Центрального округа обеспечили безопасный проход бронемашин через минные поля и заграждения, установленные условным противником. В ходе учений саперы обнаружили взрывные устройства на пути следования колонны бронетехники и уничтожили их на месте.
В маневрах задействовали инженерные машины разграждения для прокладки пути по непроходимым снегам общей протяженностью в два километра.
Ранее саперы взорвали 200 килограммов взрывчатки на реке в Подмосковье. Военные инженеры провели точечные подрывы и расчистили примерно километр русла.