Армия Останавливая пандемию: четыре тысячи военнослужающих Кемеровской области привились от COVID-19 Тимур Шерзад В первую очередь уколы сделали командному составу, участникам Парада Победы Юргинского гарнизона и военнослужащим, несущим боевое дежурство. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кемеровской области около четырех тысяч военнослужащих прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». В первую очередь уколы сделали командному составу, участникам Парада Победы Юргинского гарнизона и военнослужащим, несущим боевое дежурство. Вакцинация проходила исключительно в добровольном порядке, с письменного согласия военнослужащих. А в Красноярском крае в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, участники конкурса АрМИ «Саянский марш» установили баннер на вершине горы Западный Саян. Поднявшись на высоту две тысячи метров, они растянули огромный плакат с благодарственной надписью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика