Останавливая пандемию: четыре тысячи военнослужающих Кемеровской области привились от COVID-19
В первую очередь уколы сделали командному составу, участникам Парада Победы Юргинского гарнизона и военнослужащим, несущим боевое дежурство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Кемеровской области около четырех тысяч военнослужащих прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V».
В первую очередь уколы сделали командному составу, участникам Парада Победы Юргинского гарнизона и военнослужащим, несущим боевое дежурство. Вакцинация проходила исключительно в добровольном порядке, с письменного согласия военнослужащих.
А в Красноярском крае в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, участники конкурса АрМИ «Саянский марш» установили баннер на вершине горы Западный Саян. Поднявшись на высоту две тысячи метров, они растянули огромный плакат с благодарственной надписью.