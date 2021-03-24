Сложнейшая задача: экипаж Ми-26 транспортировал Су-27 на внешней подвеске

Летчики Западного военного округа (ЗВО) отработали перевозку истребителей на внешней подвеске самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26. Это одна из сложнейших задач для экипажей вертолетов, отрабатываемых в ходе летно-тактических учений.

Экипаж Ми-26 Вылетев с аэродрома Веретье в Псковской области и преодолел более 300 километров и на аэродроме Пушкин взял на внешнюю подвеску истребитель Су-27. После истребитель был доставлен на авиационный полигон Кингисеппский ЗВО в Ленинградской области. Маршрут полета проходил вдали от населенных пунктов.

Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске - одна из сложнейших задач экипажей крупнейших в мире вертолетов Ми-26. Максимальная грузоподъемность вертолета составляет 20 тонн, бортовые видеокамеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза.

Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины. Для каждого вида груза в зависимости от его формы и размеров существует своя скорость транспортировки. Обучение экипажей полетам с грузом на внешней подвеске и тренировки в выполнении этого вида полетов обычно начинают с грузами массой 1000 килограммов, постепенно увеличивая массу груза до максимального значения.