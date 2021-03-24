Отдыхать некогда: как проведут свой профессиональный праздник штурманы ВКС РФ на базе Хмеймим

Перед каждым вылетом Су-34 в Сирии штурман должен обязательно проверить все узлы и датчики, крепления авиабомб и герметичность гидравлики. В боевой работе мелочей нет.

«В кратчайшее время - от пяти до семи минут после получения задачи - нужно штурману подготовить самолет: запрограммировать маршрут полета, цель, рассчитать время подлета, с каким лучше заходом подойти, подготовить боеприпасы, проверить. От подготовки самолета зависит выполнение задачи», - рассказывает штурман ВКС РФ Иван.​

В воздухе для командира штурман - это и глаза, и руки. Вывести пилота на цель, поймать ее в прицел и нанести удар - это тоже одна из задач штурмана. А в критической ситуации даже принять управление боевой машиной и вернуться на базу.

​Штурманская служба появилась еще в 1916 году, в разгар Первой мировой войны. В те годы еще не существовало каких-либо приборов, которые помогали бы летчикам ориентироваться в пространстве и прокладывать маршрут. Первые штурманы во время полета, в открытой кабине самолета на бумажной карте, сверяясь с ориентирами на земле, прокладывали путь и рукой показывали летчику направление полета. Сейчас практически все эти функции выполняет бортовая авионика, мощные вычислительные системы. Но управляет ими по-прежнему штурман.

Большинство самолетов, например, истребительной авиации - одноместные, но штурман остается штурманом, даже если он на земле. В небольшом помещении авиабазы Хмеймим идет работа с бумажными картами. Все, что на них нанесено, - особо секретно.

​«Приходится работать с бумажными картами, так как в данном районе сопредельные государства ведут помеховую работу постоянно. Иногда бывает, что навигационные комплексы работают с ошибками и надо быть готовым к этому и по старинке, так сказать, выполнять все задачи», - поясняет главный штурман полка Иван.