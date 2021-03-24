Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Отдыхать некогда: как проведут свой профессиональный праздник штурманы ВКС РФ на базе Хмеймим

Виталий Акиньшин
00:01 24.03.2021
Работа штурманской службы крайне важна для успешного выполнения задач авиации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Перед каждым вылетом Су-34 в Сирии штурман должен обязательно проверить все узлы и датчики, крепления авиабомб и герметичность гидравлики. В боевой работе мелочей нет.

«В кратчайшее время - от пяти до семи минут после получения задачи - нужно штурману подготовить самолет: запрограммировать маршрут полета, цель, рассчитать время подлета, с каким лучше заходом подойти, подготовить боеприпасы, проверить. От подготовки самолета зависит выполнение задачи», - рассказывает штурман ВКС РФ Иван.​

В воздухе для командира штурман - это и глаза, и руки. Вывести пилота на цель, поймать ее в прицел и нанести удар - это тоже одна из задач штурмана. А в критической ситуации даже принять управление боевой машиной и вернуться на базу.

​Штурманская служба появилась еще в 1916 году, в разгар Первой мировой войны. В те годы еще не существовало каких-либо приборов, которые помогали бы летчикам ориентироваться в пространстве и прокладывать маршрут. Первые штурманы во время полета, в открытой кабине самолета на бумажной карте, сверяясь с ориентирами на земле, прокладывали путь и рукой показывали летчику направление полета. Сейчас практически все эти функции выполняет бортовая авионика, мощные вычислительные системы. Но управляет ими по-прежнему штурман.

Большинство самолетов, например, истребительной авиации - одноместные, но штурман остается штурманом, даже если он на земле. В небольшом помещении авиабазы Хмеймим идет работа с бумажными картами. Все, что на них нанесено, - особо секретно.

​«Приходится работать с бумажными картами, так как в данном районе сопредельные государства ведут помеховую работу постоянно. Иногда бывает, что навигационные комплексы работают с ошибками и надо быть готовым к этому и по старинке, так сказать, выполнять все задачи», - поясняет главный штурман полка Иван.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Свой профессиональный праздник штурманы российской авиабазы в Сирии отмечают на боевом дежурстве. Праздничные мероприятия обязательно будут, говорят они, но только позже, по возвращению на родину. Здесь пока еще много работы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:36 В стране и мире
Видео
Без лицензии и с риском: как устроен «теневой» рынок нелегальных такси в России
23:30 В стране и мире
В МЧС сообщили о завершении спасательной операции из-за схода лавины под Мурманском
20:22 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о консультациях с США по вопросам космической безопасности
19:15 В стране и мире
СМИ: в Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре
21:23 В стране и мире
Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия
Популярное
Популярное
«Нужно было пригласить Байдена»: британцы восхитились Путиным на отдыхе в тайге
Видео
Назван замедляющий старение витамин
В Чернобыле зафиксировали вымирание воробьев
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.