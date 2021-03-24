Диетолог назвал способ есть меньше сладкого

Нутрициолог, действительный член международной ассоциации нутрициологов и детокс коучей Алена Степанова рассказала «Звезде» о том, почему люди в течение продолжительного времени могут хотеть съесть что-то сладкое. По мнению специалиста, сильная тяга к сладостям может говорить о нехватке белка или нутриентов в организме.

«Чтобы есть меньше сладкого, первое, что нужно сделать - это понять, почему хочется сладостей. Есть несколько причин. Первая - это эмоции, которые мы пытаемся заесть. Нужно обязательно их отслеживать. Может, человеку взгрустнулось или есть неудовлетворенность в жизни», - рассказала врач.

Кроме этого, человек может захотеть съесть что-то сладкое, если у него нет энергии. Таким образом, организм пытается ее восстановить с помощью сладкого.

«В этом случае также неплохо было бы сдать анализы, чтобы выяснить, почему нет энергии. В-третьих, организму может не хватать белка, нутриентов. Организм, соответственно, просит эти микроэлементы. Сначала нужно отследить, почему вдруг захотелось сладкого, далее необходимо проанализировать, что человек ест каждый день» - подчеркнула Степанова.

По ее словам, в каждом приеме пищи должны присутствовать в достаточном количестве белки, жиры и углеводы.