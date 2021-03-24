Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвал способ есть меньше сладкого

Виктория Ивашечкина
06:18 24.03.2021
По словам специалиста, в каждом приеме пищи должны присутствовать в достаточном количестве белки, жиры и углеводы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Нутрициолог, действительный член международной ассоциации нутрициологов и детокс коучей Алена Степанова рассказала «Звезде» о том, почему люди в течение продолжительного времени могут хотеть съесть что-то сладкое. По мнению специалиста, сильная тяга к сладостям может говорить о нехватке белка или нутриентов в организме.

«Чтобы есть меньше сладкого, первое, что нужно сделать - это понять, почему хочется сладостей. Есть несколько причин. Первая - это эмоции, которые мы пытаемся заесть. Нужно обязательно их отслеживать. Может, человеку взгрустнулось или есть неудовлетворенность в жизни», - рассказала врач.

Кроме этого, человек может захотеть съесть что-то сладкое, если у него нет энергии. Таким образом, организм пытается ее восстановить с помощью сладкого.

«В этом случае также неплохо было бы сдать анализы, чтобы выяснить, почему нет энергии. В-третьих, организму может не хватать белка, нутриентов. Организм, соответственно, просит эти микроэлементы. Сначала нужно отследить, почему вдруг захотелось сладкого, далее необходимо проанализировать, что человек ест каждый день» - подчеркнула Степанова.

По ее словам, в каждом приеме пищи должны присутствовать в достаточном количестве белки, жиры и углеводы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:59 В стране и мире
Жителям центра России пообещали «персиковое» лето
05:37 Армия
Видео
Снежный взрыв: кадры тренировки по защите от ледяных заторов военных инженеров ВВО
03:35 В стране и мире
Видео
«Металл плавился, летели искры»: космонавт Калери рассказал о пожаре на орбитальном комплексе «Мир»
01:28 В стране и мире
Министр здравоохранения Италии заявил, что стране нужна вакцина «Спутник V»
02:37 В стране и мире
МВД РФ утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права
Популярное
Популярное
«Нужно было пригласить Байдена»: британцы восхитились Путиным на отдыхе в тайге
Видео
Назван замедляющий старение витамин
В Чернобыле зафиксировали вымирание воробьев
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.