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Трибуна стадиона в Индии не выдержала напора зрителей и рухнула с высоты

Ян Брацкий
09:44 23.03.2021
Пострадавших экстренно доставили в ближайшую больницу, в результате инцидента никто не погиб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более ста человек пострадали при обрушении деревянной трибуны на стадионе в Индии. Конструкция буквально сложилась под весом зрителей во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре Кабадди. Это смесь борьбы и пятнашек.

Всего в этот момент в зале находилось около 15 тысяч человек. Очевидцы сразу же бросились на помощь пострадавшим. Их доставили в больницу. Известно, что несколько человек находятся в критическом состоянии. Погибших нет.

Предположительно обрушение произошло из-за нарушений техники безопасности. На трибуны поднялось больше зрителей, чем она официально могла вместить.

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