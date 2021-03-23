Трибуна стадиона в Индии не выдержала напора зрителей и рухнула с высоты

Более ста человек пострадали при обрушении деревянной трибуны на стадионе в Индии. Конструкция буквально сложилась под весом зрителей во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре Кабадди. Это смесь борьбы и пятнашек.

Всего в этот момент в зале находилось около 15 тысяч человек. Очевидцы сразу же бросились на помощь пострадавшим. Их доставили в больницу. Известно, что несколько человек находятся в критическом состоянии. Погибших нет.

Предположительно обрушение произошло из-за нарушений техники безопасности. На трибуны поднялось больше зрителей, чем она официально могла вместить.