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В Минпромторге заявили, что авиасалон МАКС состоится в этом году

Ян Брацкий
09:16 23.03.2021
Желание участвовать в международном мероприятии выразили более 40 стран.
В Минпромторге заявили, что авиасалон МАКС состоится в этом году
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Международный авиасалон МАКС состоится в 2021 году. Это решение уже согласовано. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На совещании Организационного комитета 15-го авиасалона он рассказал о планах по его проведению и участию в мероприятии зарубежных делегаций.

«Мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке», - заявил Мантуров, слова которого приводятся на официальном сайте Минпромторга.

Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты, добавил министр. Тем временем, намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов. В первую очередь - партнеры Москвы по ЕАЭС. Как ожидается, одним из центральных событий деловой части мероприятия станет проведение Четвертого Аэрокосмического Конгресса. 

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