Автолюбителей предупредили о новом типе мошенничества на парковках

Мошенники освоили новый способ вымогательства с автовладельцев на парковках во дворах или у супермаркетов. Злоумышленники устраивают инсценировки ДТП. Заранее изучив расположение камер на паркинге они выбирают место для стоянки, чтобы кузов надежно перекрывал часть обзора. Когда другая машина начинает двигаться мимо стоящей, создается впечатление, что произошло касание, которого в действительности не было.

В качестве дополнительного «доказательства» мошенники могут предъявить записи с мобильного телефона или авторегистратора «случайного» очевидца, пишет aif.ru. Запрашивают они и данные с той самой полузакрытой камеры, которая вела запись на парковке.

Автомобиль потенциальной жертвы «пробивается» по базам данных, после чего мошенники узнают адрес его владельца и заявляются к нему спустя две недели. Перед этим на бампер автомобиля наносятся царапины при помощи наждачной бумаги и начинается вымогательство. Жертву пугают ответственностью за оставление места ДТП и требуют немалые деньги. Многие водители, не желая иметь проблем с законом, охотно выкладывают крупные суммы денег.

Эксперты рекомендуют не паниковать и четко отстаивать свои права. Если водитель уверен в том, что не попадал в ДТП и не задевал на парковке чужой автомобиль, необходимо потребовать у обвинителей постановление ГИБДД. С большой вероятностью, такого документа они предоставить не смогут. Свои подозрения можно обсудить и с автоинспекторами, если постановление окажется в наличии.

Для того, что бы вывести мошенников на чистую воду, достаточно осмотреть повреждения на автомобилях. Точно нанести царапины на два разных кузова практические невозможно.