Путин сегодня сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 марта, сделает прививку от COVID-19. Об этих планах глава государства сообщил днем ранее на совещании о ходе вакцинации от коронавируса, которое он провел в формате видеоконференции.

«Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра»,- заявил Путин.

О том, на какой вакцине он остановил выбор, президент не сообщил. Не стал уточнять и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные»,- сказал представитель Кремля ТАСС.

На том же совещании Владимир Путин подчеркнул, что вакцины, разработанные в России, безопасны и демонстрируют высокую степень защиты.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты»,- отметил президент РФ.

17 декабря 2020 года на большой пресс-конференции глава государства отметил, что обязательно сделает прививку от COVID-19, как только это станет возможным. Путин тогда заявлял, что прислушивается к рекомендациям медиков относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе.