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Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Светлана Иванова
07:02 23.03.2021
Речь идет о пище, богатой аминокислотой триптофаном.
Диетолог назвала повышающие настроение продукты
© Фото: pixabay
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Употребление продуктов, которые стимулируют выработку сератонина, способны улучшить настроение. Об этом рассказала ведущеий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга, диетолог Ольга Григорьян. Как указала специалист в комментарии «Известиям», речь идет о пище с высоким содержанием аминокислоты триптофана.

«Это шоколад, бананы, сыры и многие другие продукты, которые усиливают выработку серотонина» – отметила диетолог.

При этом она заверила, что для хорошего самочувствия и настроения важно питаться разнообразно. Формулой успеха, по мнению Григорьян, являются «полноценное питание, правильный образ жизни и спорт, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение».

Ранее ученые назвали норму употребления овощей и фруктов для профилактики рака, сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечения здоровой жизни. По словам специалистов, человек должен съедать в день две порции фруктов и три порции овощей.

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