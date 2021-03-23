Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Употребление продуктов, которые стимулируют выработку сератонина, способны улучшить настроение. Об этом рассказала ведущеий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга, диетолог Ольга Григорьян. Как указала специалист в комментарии «Известиям», речь идет о пище с высоким содержанием аминокислоты триптофана.

«Это шоколад, бананы, сыры и многие другие продукты, которые усиливают выработку серотонина» – отметила диетолог.

При этом она заверила, что для хорошего самочувствия и настроения важно питаться разнообразно. Формулой успеха, по мнению Григорьян, являются «полноценное питание, правильный образ жизни и спорт, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение».

Ранее ученые назвали норму употребления овощей и фруктов для профилактики рака, сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечения здоровой жизни. По словам специалистов, человек должен съедать в день две порции фруктов и три порции овощей.