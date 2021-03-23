Российский спутник «Арктика-М» прислал первый снимок

Роскосмос опубликовал первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты. Изображение сделано при помощи многозонального сканирующего устройства первого спутника «Арктика-М», созданного НПО им. С.А. Лавочкина и запущенного 28 февраля для мониторинга климата арктического региона.

Снимок представляет собой цветосинтезированное изображение в первых трех видимых спектральных каналах.

Отличительной особенностью «Арктики-М» является постоянное движение: космический аппарат находится на высокоэллиптической орбите и приближается и отдаляется от планеты на расстояния от тысячи до 40 тысяч километров.

Благодаря двум многозональным сканирующим устройствам, установленном на аппарате, «Арктика-М» может вести одновременно непрерывную разномасштабную съемку Земли в десяти спектральных диапазонах. Это позволяет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды.

Для полноценной работы необходимо вывести на орбите еще один спутник. По прогнозам Роскосмоса, это будет сделано в 2023 году. А когда состав орбитальной группировки будет усилен до трех космических аппаратов, Россия сможет ежедневно проводить мониторинг поверхности планеты и морей Северного Ледовитого океана вне зависимости от погодных условий.

Спутник «Арктика-М» был запущен на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с 31-й площадки космодрома Байконур 28 февраля в 9.55 мск. Примерно через два с половиной часа он вышел на высокоэллиптическую орбиту.