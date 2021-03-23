Дань уважения: в Поволжье началась подготовка в Параду Победы в Самаре

Воинские части и соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, приступили к подготовке к параду Победы в Самаре в составе парадных коробок.

Ранее в течение месяца проходила одиночная подготовка и отработка строевых приемов в составе шеренг. Солдаты, сержанты и офицеры, показавшие лучшую строевую выучку, получили право отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны на Параде Победы.

Конкурс на одно место составлял три-пять военнослужащих в зависимости от штата воинских частей. На следующей неделе все участники парада приедут в Самару и с первой декады апреля начнут тренироваться в составе гарнизона.