Дань уважения: в Поволжье началась подготовка в Параду Победы в Самаре
Ранее в течение месяца проходила одиночная подготовка и отработка строевых приемов в составе шеренг.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Воинские части и соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, приступили к подготовке к параду Победы в Самаре в составе парадных коробок.
Ранее в течение месяца проходила одиночная подготовка и отработка строевых приемов в составе шеренг. Солдаты, сержанты и офицеры, показавшие лучшую строевую выучку, получили право отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны на Параде Победы.
Конкурс на одно место составлял три-пять военнослужащих в зависимости от штата воинских частей. На следующей неделе все участники парада приедут в Самару и с первой декады апреля начнут тренироваться в составе гарнизона.