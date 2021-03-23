Десять человек погибли при стрельбе в Колорадо

В результате стрельбы в продуктовом магазине в американском городе Боулдер в Колорадо скончались десять человек. Об этом заявила глава местной полиции Марис Херольд. Среди жертв — один силовик.

«Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли», — приводится заявление Херольд в Twitter.

Как сообщается, предполагаемого преступника задержали, он также пострадал в результате происшествия.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что полиция не видит дальнейших угроз в связи со случившемся.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.