Десять человек погибли при стрельбе в Колорадо
Ранее в СМИ сообщалось о шести жертвах.
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В результате стрельбы в продуктовом магазине в американском городе Боулдер в Колорадо скончались десять человек. Об этом заявила глава местной полиции Марис Херольд. Среди жертв — один силовик.
«Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли», — приводится заявление Херольд в Twitter.
Как сообщается, предполагаемого преступника задержали, он также пострадал в результате происшествия.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что полиция не видит дальнейших угроз в связи со случившемся.
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.