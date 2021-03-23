Погибший и трое пострадавших: под Красноярском сгорел реабилитационный центр

В реабилитационном центре под Красноярском в результате пожара погиб один человек, трое пострадали. Еще девять постояльцев эвакуировались самостоятельно.



Ранее сообщалось, что трехэтажное деревянное здание реабилитационного центра благотворительного фонда «Инициатива добра» загорелось в поселке Сорокино Манского района Красноярского края. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщили в МЧС.

Уточняется, что с пожаром боролись около пяти часов, однако деревянное здание выгорело почти полностью.