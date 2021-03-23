В Кабардино-Балкарии завершили формирование миротворческого инженерного подразделения ЮВО

Инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Кабардино-Балкарии, завершили формирование миротворческого подразделения.

В составе подразделения более 50 военных. При этом в обеспечении порядка 20 единиц спецтехники, в том числе современная станция очистки воды СКО-10 «Гигиена», бронетранспортеры БТР-82А, тракторы ТО-25 и ТО-18, экскаваторы ЭОВ-25321.

В данный момент инженеры приступили к специальной подготовке миротворцев. Военные научатся обезвреживать неразорвавшиеся мины и фугасы, прокладывать дороги в труднопроходимых участках местности и обеспечивать доставку пострадавшему населению гуманитарного груза.

Кроме того, инженерные подразделения миротворческих сил будут обучатся восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Инженеры совершенствуют навыки отражения нападения диверсионных групп условного противника, выполняют разведку местности и поиск взрывоопасных предметов на маршруте движения войск с применением миноискателей ИМП-С2, ИМП-3, МГ-1И.