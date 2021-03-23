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Считавшаяся погибшей после схода лавины под Мурманском девочка оказалась жива

03:37 23.03.2021
Считавшаяся погибшей после схода лавины под Мурманском девочка оказалась жива
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Считавшаяся погибшей после схода лавины в Мурманской области 12-летняя девочка оказалась жива. Об этом «Звезде» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Была информация о том, что девочка погибла. Девочка находится в тяжелом состоянии, в коме», - сказал он.

По словам Чибиса, ребенка группе спасателей удалось достать своими силами, сейчас она в лагере. Медицинские службы на месте происшествия готовят к девочку к операции, уточнил глава региона.

«Очень надеюсь, что это (спасти ребенка - ред.) удастся, хотя ситуация очень непростая», - добавил он.

Лавина сошла 22 марта в районе станции Имандра. По данных МЧС, под снегом оказались 16 человек, 13 из которых - дети.

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