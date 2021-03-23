Сотни единиц техники: бойцы ЦВО провели масштабные учения по противодействию терроризму

Масштабные учения по противодействию терроризму завершились в Центральном военном округе (ЦВО). В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих в регионах Поволжья и Сибири.

Финальный этап учений состоялся на военных полигонах в Оренбургской и Кемеровской областях. Штабы созданных группировок войск отработали проведение контртеррористической операции по блокированию и уничтожению бандгрупп.

В практических действиях было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 450 единиц бронетехники соединений и частей Центрального военного округа, в том числе танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Поддержку с воздуха обеспечили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24.

Особое внимание при планировании и проведении операции уделялось применению командирами новых форм и способов действий общевойсковых подразделений, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.

Учения проводились под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в период с 16 по 22 марта. Целью учений является совершенствование практических навыков должностных лиц управлений объединений, командиров соединений и воинских частей по управлению подчиненными силами и средствами при выполнении задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований и террористических групп в ходе проведения контртеррористической операции.