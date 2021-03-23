Российские саперы разминировали более 1700 гектаров территории в Нагорном Карабахе

Российские саперы за последние сутки обезвредили более десяти 152-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов в районе населенного пункта Мардакерт в Нагорном Карабахе. Взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа.

В общей сложности с 23 ноября прошлого года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1739 га территории, 541 км дорог, 1 614 домостроений (в том числе 30 социально значимых объектов). Всего российскими миротворцами обнаружено и обезврежено 25349 взрывоопасных предметов.

Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ, уточнили в Минобороны России.

С 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.