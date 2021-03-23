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Диетолог озвучила главное правило при употреблении овощей во время похудения

Анна Касаткина
06:20 23.03.2021
По словам специалиста, от картофеля и кукурузы в это время отказываться не стоит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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В рационе человека должны присутствовать абсолютно все овощи вне зависимости от их калорийности, даже если он пытается сбросить вес. Запрет на употребление картофеля и кукурузы во время похудения является скорее мифом, рассказала разговоре со «Звездой» врач-эндокринолог и диетолог Олеся Гурова.

Специалист уточнила, что овощи можно условно разделить на три группы: высококалорийные, средней калорийности и низкокалорийные. К первой можно отнести картофель, батат и кукурузу, ко второй - морковь, свеклу, тыкву, болгарский перец, к третьей - огурцы, помидоры, баклажаны, капусту, листовой салат, зелень и так далее.

«Есть овощи более калорийные, есть овощи менее калорийные, но и те, и другие, одинаково человеку нужны, они полезны даже тем людям, которые худеют... Потому что каждый из овощей имеет свой набор витаминов и питательных веществ... Если у человека стоит задача снизить вес, то он должен обращать внимание, сколько он ест овощей, которые обладают более высокой калорийностью», - пояснила Гурова.

Ранее ученые рассказали, сколько овощей и фруктов нужно съедать в день для поддержания здоровья.

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