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Без лицензии и с риском: как устроен «теневой» рынок нелегальных такси в России

Игорь Лапик
Виктория Ивашечкина
23:36 23.03.2021
За 2020 год Министерством транспорта было выявлено более 1,5 тысяч случаев передачи заказов агрегаторами нелегальным таксистам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: flickr
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В России растет количество нелегальных такси. Самое частое нарушение - это отсутствие лицензии. Причем, водители нередко работают под началом крупных агрегаторов.

Накануне в Московской области Минтранс совместно с ГИБДД провел рейд. У первого нарушителя в салоне авто находился пассажир, но отсутствовали разрешающие документы.

При этом водитель заявил, что у него есть разрешение в электронном виде. Дальше запутанная история. Через знакомого мужчина узнал телефон неких людей, которые подключили его смартфон к нескольким крупным агрегаторам.

Пассажир такси вызвала машину через известное всем приложение. А теперь осталась без машины, на полпути от дома. Да и с возвратом денег придется разбираться.

За время рейда удалось выявить еще двух водителей. Они работали без соблюдения норм, без лицензии, хоть и были подключены к официальному агрегатору. Каждый свою вину отрицает.

Есть и ряд других вопросов: как происходит регистрация в программе крупных перевозчиков без разрешительных документов и без проверки самого водителя. Агрегаторы и таксопарки работают в тесной связке. Не всегда можно четко понять, кто несет большую ответственность за выход нелегалов на линию.

За прошлый год Министерством транспорта было выявлено более 1,5 тысяч случаев передачи заказов агрегаторами нелегальным таксистам. Авто нарушителей изымаются. Самих нарушителей привлекают к административной ответственности. Минтранс Подмосковья еженедельно направляет списки нелегальных водителей агрегаторам, чтобы те блокировали им доступ к заказам.

Сами водители-нелегалы сильно рискуют. За желание ездить в обход закона - штраф и временная конфискация машины. Расплата за пользование нелегальным такси - это потеря времени и денег для пассажира. Посреди загородной трассы нужно добираться дальше. Ну а машину водителя эвакуируют на штрафстоянку. За это нужно будет заплатить 6500 рублей, плюс 1400 рублей за каждый день простоя.

Чтобы спокойно зарабатывать на хлеб перевозкой людей необходимо выйти из тени и легализоваться. Как в свое время это сделал таксист-блогер Александр Сердюков. Зарегистрировал ИП и подал заявление на региональном портале госуслуг, приложив сканы паспорта и техпаспорта автомобиля. Через пять дней получил готовое разрешение по электронной почте и распечатал его. Для тех, кто не дружит с интернетом можно просто обратиться в МФЦ.

Кроме того, сам автомобиль должен внешне выглядеть, как такси. И водитель каждый день проходит технический и медицинский осмотр. Имеет специальный полис ОСАГО, гарантирующий страховку всем пассажирам.

В легальном такси в Московской области можно проверить разрешение на перевозку пассажиров по QR коду, который размещен на передней панели и сзади. Необходимо просканировать и открыть ссылку. Далее отобразится вся информация, разрешение, действующее ИП, ФИО водителя.

Всем, кто заказывает такси нужно и самим проявлять бдительность. Садясь в подозрительный автомобиль без отличительной расцветки и принадлежности к агрегатору, человек берет ответственность за безопасность поездки на себя.

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