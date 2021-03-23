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Медицина онлайн: акушерка дистанционно помогла жителю Санкт-Петербурга принять роды дочери

Павел Кутаренко
22:01 23.03.2021
Девочка появилась на свет с гипоксией и отец, следуя советам врача, смог спасти ее жизнь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сейчас житель Санкт-Петербурга Антон Уфаркин уверенно делает массаж новорожденной дочке Анечке. А всего три дня назад он сам принял роды. Планировали провести их в роддоме, а получилось онлайн - на дому.

«Хотели быть вместе после родов. И я говорил, что я в холле подожду во время родов и приду, когда все свершится, но у ребенка были другие планы, она хотела чтобы папа поучаствовал в этом процессе», - шутит сейчас отец новорожденной. 

Схватки начались на месяц раньше срока. Их врач-акушер уехала в отпуск, вызвали скорую. Но пока она ехала, появились ножки ребенка - пришлось не дожидаясь медиков брать все в свои руки. В помощь - только телефон и видеосвязь с врачом.

Это позже выяснится, что у Алии - сложнейший случай. Из-за неправильного положения у ребенка началась гипоксия. Счет шел на секунды.

«Одной рукой я держал телефон, а другой я выполнял требования врача. Например, поднять ноги наверх. И в какой то момент одной руки было недостаточно, нужно было не только ноги поднимать, но и второй рукой помогать рождению дочки. В этот момент я взял телефон в зубы и начал это делать двумя руками», - вспоминает Антон Уфаркин.

Роды длились всего 10 минут. Малышка появилась на свет и не задышала. Антону пришлось самому реанимировать ребенка, следуя инструкциям врача Ирины Крот. И теперь счастливые родители наконец-то могут спокойно позвонить своему видео-консультанту со словами благодарности.

«Антон выполнил те пособия, которые многие врачи не делают вообще. Это первый раз в жизни, абсолютно первый, я надеюсь, что последний, потому что только имея только такого партнера, как Антон, который все четко быстро и грамотно делал, в этом успех у родов», - говорит Ирина Крот.

Глава семьи не имеет никакого отношения к медицине, работает инженером в автомобилестроении. Да и принимать роды заранее не готовился. Но такой неожиданный опыт в их семье точно не забудут.

Сейчас здоровье маленькой Анечки не вызывает у врачей никаких опасений, поэтому уже скоро вся семья сможет отправиться домой. Ну а Антону медики предложили задуматься о смене профессии - переквалифицироваться из инженеров в акушеры.

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