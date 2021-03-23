В МЧС сообщили о завершении спасательной операции из-за схода лавины под Мурманском

Туристы, попавшие под сход лавины в Мурманской области, переправлены в город Апатиты. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

«В 10 часов вечера 23 марта поисково-спасательная операция завершена. Туристические группы прибыли в санаторий на территории города Апатиты. Организовано из всестороннее обеспечение», - сказал он.

В санаторий прибыло 38 человек, среди которых 31 несовершеннолетний. От станции Имандра до вокзала Апатиты группы сопровождал психолог управления МЧС.

К спасательной операции привлекалось 84 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 47 человек и 16 единиц техники.

Туристы попали под лавину 22 марта во время лыжного похода в Хибинах. В результате тяжелые травмы получила 12-летняя девочка, врачам ее спасти не удалось.