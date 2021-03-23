Гонщик Хэмилтон возмутился насилием над животными после драки слонов в цирке Казани

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отреагировал на драку с участием слонов, произошедшую во время представления в Казанском государственном цирке. Автогонщик опубликовал фото с инцидентом в сторис на своей странице в Instagram.

«Ежедневно я узнаю что-то о насилии со стороны людей. Кто-нибудь знает, как можно прекратить подобные вещи в России?», - написал Хэмилтон в комментарии к публикации.

Напомним, 21 марта во время представления, проходившего в казанском цирке, произошла драка слонов. Одно животное повалило другое и вышло за пределы арены. Дрессировщики смогли оперативно взять ситуацию под контроль. Во время инцидента никто из зрителей не пострадал.