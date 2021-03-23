В стране и мире Коронавирус Полиция возбудила дело из-за утечки данных переболевших коронавирусом москвичей Иван Линдеманн Ранее Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Об этом мне написал в ответе на запрос начальник ГУМВД Москвы Олег Баранов. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 273 УК РФ. Виновных - ищут. Хочется верить, что найдут», - сообщил он в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину. В декабре 2020 года власти Москвы подтвердили, что произошла утечка персональных данных граждан, которые перенесли коронавирус. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 завил, что причиной стал человеческий фактор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика