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Полиция возбудила дело из-за утечки данных переболевших коронавирусом москвичей

Иван Линдеманн
22:34 23.03.2021
Ранее Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.
Полиция возбудила дело из-за утечки данных переболевших коронавирусом москвичей
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Об этом мне написал в ответе на запрос начальник ГУМВД Москвы Олег Баранов. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 273 УК РФ. Виновных - ищут. Хочется верить, что найдут», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.

В декабре 2020 года власти Москвы подтвердили, что произошла утечка персональных данных граждан, которые перенесли коронавирус. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 завил, что причиной стал человеческий фактор.

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