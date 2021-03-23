Смятый капот и оторванный бампер: опубликованы кадры с места наезда на двух женщин в Москве

«Звезда» публикует кадры с места ДТП, произошедшего на севере российской столицы, в результате которого могли пострадать две женщины. На записи видна дорогая иномарка, передняя часть которой значительно повреждена. Также в объектив камеры попадают работающие на месте сотрудники полиции.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. По данным журналистов, водитель сбил двух женщин, после чего скрылся с места происшествия. Отмечается, что пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной информации, сначала автомобиль протаранил припаркованную машину, а после вылетел на тротуар.