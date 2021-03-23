Армия Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Роман Захаров В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Во вторник, 23 марта 2021 года, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Вармой. Во время беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях. Встреча состоялась в теплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнерства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика