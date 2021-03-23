СМИ: по военной базе США в Сирии нанесен ракетный удар

База ВС США, расположенная в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. Об этом говорится в сообщении местного телеканала Al Mayadeen.

По информации журналистов, по месторождению была выпущена ракета, в результате чего есть пострадавшие среди американских военных. Стоит отметить, что Пентагон пока официально не прокомментировал данные сообщения.

Американская армия вместе с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке САР в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа в стране. Официальный Дамаск ранее неоднократно заявлял, что такие действия со стороны США являются оккупацией и государственным пиратством с целью открытого хищения природных ресурсов.