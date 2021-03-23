Белые медведи, мощные компьютеры и волосы блондинок: как устроена работа российских метеорологов

Сегодня представители одной из самых романтичных профессий отмечают профессиональный праздник. По роду своей деятельности они вынуждены ходить одними и теми же тропами всю зиму, использовать сверхмощные компьютеры и жить бок о бок с белыми медведями в Арктике. Речь идет о метеорологах.

На мысе Баранова, что на архипелаге Северная Земля, мороз может достигать 50 градусов, но это не мешает российским синоптикам среди снегов и льдов проводить необходимые замеры.

Измерить уровень осадков, температуру, влажность, скорость и направление ветра, и даже уровень радиации на определенной местности можно только вручную, на территории специальных метеостанций. А для некоторых измерений применяют женские волосы - обязательно натуральной блондинки.

«Вот видите вот он натянут и связан со стрелкой. И когда влажность увеличивается, волос растягивается, уменьшается он сжимается и если есть движение туда сюда, то тоже самое со стрелкой. Именно женский волос и лучше блондинки, потому что он лучше реагирует на влажность», - объяснила метеоролог метеостанции Москва-ВДНХ Дина Ненашева.

Уровень облачности синоптики на станции ВДНХ уже давно научились определять по Останкинской башне. Замеры проходят каждые три часа, но если природная аномалия: град, ураган, смог, то каждый час, даже если выход на улицу угрожает жизни работника.

В годы Великой Отечественной сводки погоды были настоящей военной тайной. На ход боя оказывает влияние не только тактика и стратегия, но и природные явления. Так, предсказав крепкие морозы в России в 1941 году, враг мог бы воспользоваться ситуацией. В наши дни стратегический прогноз погоды военные синоптики могут выдать за самый короткий срок.

А вот в Гидрометцентре знают обо всей погоде на Земле и эта информации обновляется у них ежесекундно. Здесь работают одновременно 30 тысяч сверхмощных процессоров, для их установки пришлось укреплять пол стальными балками. С помощью компьютеров ученые-метеорологи создают математические модели атмосферы нашей планеты. В таких моделях время течет быстрее реального и появляется возможность «заглянуть в будущее», то есть получить прогноз, на основе которого и предсказывается погода.

На службе Гидрометцентра стоит и целая группировка космических аппаратов. Они видят даже легкий дым от начинающихся лесных пожаров.

Прием и обработка спутниковых снимков при Гидрометцентре - на грани фантастики. Ни одна снежинка или капля не проскочит мимо глаз специалистов. По фотографиям 24 спутников можно замерять температуру в любой точке мира, узнать толщину снежного и ледяного покрова, увидеть природные пожары и наводнения, и даже предсказать извержение вулкана.

Сейчас в Арктике не останется «белых пятен» для синоптиков. В 2023 году будет запущен и второй арктический спутник. Но прием и обработка данных - это еще полдела. Не только предсказывать, но и разбираться в опасностях погоды - вот, что главное для профессионального метеоролога, который должен быть не только ученым-аналитиком, прогнозистом, математиком, программистом, но иногда и лингвистом.

«А можно еще что-то придумать, ну скажем анеморубио пила, вот как страшно звучит. А это говорит что направление и скорость ветра меняются», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Но при всем арсенале, имеющемся у метеорологов, точно погоду прогнозировать они могут только на две недели вперед. Атмосфера Земли хаотична. Но о приближающихся аномалиях и опасностях погоды ученые Гидрометцентра всегда предупредят без промедления.