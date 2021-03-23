«Лесные братья»* ЦРУ: историк рассказал о вербовке нацистов разведкой США

Фонд «Историческая память» обнародовал доклад «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ», в котором поименно перечислены коллаборационисты - «Лесные братья»*, сбежавшие от Красной Армии на Запад. Историк и руководитель исследовательских программ фонда Владимир Симиндей объяснил в студии ток-шоу «Открытый эфир» для каких целей американцы использовали нацистских преступников.

«Определяющим фактором было не то, что они участвовали в Холокосте или в сожжении русских деревень, а то, какими качествами они обладали как полицейские, военные. Имел значение круг их связей и возможностей на территории Латвийской ССР и в целом на территории Советского Союза. Это агентура, которая использовалась для попыток инспирировать и активизировать антисоветские вооруженные выступления, для сбора информации, в том числе по ядерным объектам на территории СССР», - заявил эксперт.

По словам Владимира Симиндея, в ЦРУ прекрасно знали и понимали, каких военных преступников они используют в качестве шпионов. Кроме этого, американцы вели аналитику и оценку их деятельности как агентов, помогали им добраться на территорию Советского Союза.

«Их засылали и с помощью скоростных катеров, и с помощью высадки парашютных десантов, это все было. Были и кураторы агентуры, которые потом проверяли ее деятельность и эффективность. Среди агентов ЦРУ был в том числе и бывший руководитель агентурного подразделения латышской политической полиции, еще довоенной, Роберт Штиглиц. У него руки по плечи в крови, поскольку в 1941 году он вернулся вместе с Гестапо, это было записано в документах ЦРУ, они знали, с кем имеют дело. Он был префектом полиции Риги, курировал всю коллаборационистскую полицию, которая занималась убийствами советских активистов, евреев и других категорий граждан, неугодных нацистам», - подытожил историк.

Также, фонду «Историческая память» удалось идентифицировать еще нескольких пронацистких коллаборационистов и членов латышского легиона СС, являвшихся секретными агентами ЦРУ. Вот лишь некоторые из них: Янис Цирулис в составе «талькоманды» участвовал в расстреле жителей Жестяная Горка; Вилис Хазнерс - начальник штаба полиции порядка в Риге, Штурмбанфюрер СС, один из организаторов массового убийства евреев в Румбульском лесу; Альфредс Берзиньш - оберштурмфюрер СС, в составе полицейского батальона участвовал в блокаде Ленинграда.

*«Лесные братья» - запрещенная на территории РФ террористическая организация