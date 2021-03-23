Ошибка подрывников: жители Мурома остались без воды и света после уничтожения старого элеватора

Большая часть Мурома осталась без горячей воды и света из-за подрыва элеватора. Старое промышленное здание уничтожили в плановом режиме, однако рабочие допустили ошибку в расчетах.

В итоге строение рухнуло на тепловую магистраль. В настоящий момент остановлена работа на 10 тепловых центральных пунктах. Кроме того, упавшие после взрыва деревья порвали провода и перекрыли автодорогу.

Ранее сообщалось, что около 80 населенных пунктов остались без света в Иркутской области. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.