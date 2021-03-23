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Патрушев доложит Путину о борьбе с «экспансией Запада»

Роман Захаров
18:38 23.03.2021
По мнению секретаря Совбеза РФ, Запад пытается навязать разные реформы, угрожающие политической стабильности нашей страны.
Патрушев доложит Путину о борьбе с «экспансией Запада»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с «экспансией западных идеалов». Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

«Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов», - сообщил он.

Упомянутые проблемы Патрушев затрагивал во вторник в Ханты-Мансийске в ходе заседания, на котором шла речь о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале. Секретарь Совбеза, в частности, подчеркивал, что западные страны внедряют «чуждые для России идеалы и нормы», а также пытаются навязать разные реформы, угрожающие политической стабильности нашей страны.

При этом Николай Патрушев особо подчеркнул, что с этим необходимо бороться.

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