Патрушев доложит Путину о борьбе с «экспансией Запада»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с «экспансией западных идеалов». Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

«Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов», - сообщил он.

Упомянутые проблемы Патрушев затрагивал во вторник в Ханты-Мансийске в ходе заседания, на котором шла речь о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале. Секретарь Совбеза, в частности, подчеркивал, что западные страны внедряют «чуждые для России идеалы и нормы», а также пытаются навязать разные реформы, угрожающие политической стабильности нашей страны.

При этом Николай Патрушев особо подчеркнул, что с этим необходимо бороться.