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Сметая все на пути: опубликовано видео схода лавины в Дагестане

Роман Захаров
17:04 23.03.2021
Из-за схода снежных масс без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов и две погранзаставы.
© Видео: T R U E D Λ G E S T Λ N | ВКонтакте, VK © Фото: truedag, VK
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В Дагестане на 37-м километре автомобильной дороги Рутул - Лучек - Джиных в селе Цахур сошла снежная лавина. В результате инцидента дорожное полотно оказалось перекрытым на протяжении 300 метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, во время схода лавины засыпало три автомобиля местных жителей. Жертв, по данным ведомства, удалось избежать.

Отмечается, что приступить к очистке дороги от снега в настоящий момент возможности нет, поскольку движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов и две погранзаставы.

На месте ЧП находятся три единицы дорожной техники. Как ожидается, трасса будет открыта не раньше 18.00 25 марта в связи с большими объемами сошедшего снега.

В Минтрансе Дагестана просят водителей, выезжающих в горные районы в лавиноопасный период, соблюдать максимальную осторожность, внимательно следить за информацией от экстренных служб и без крайней надобности не посещать места, где возможен сход снежных масс.

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