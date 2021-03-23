Тысяча военнослужащих, десятки единиц техники: под Калининградом мотострелки выполнят боевые стрельбы

В Калининградской области мотострелки армейского корпуса Балтийского флота проводят учения с боевой стрельбой. Во время тренировки военнослужащие отработают маневренную оборону, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

В мероприятиях задействовано около 1 000 военнослужащих, свыше 70 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», а также другое вооружение.

Мотострелки выполнят нормативы по развертыванию подразделений, отработают тактическую, инженерную и специальную подготовку. Военнослужащие будут действовать в условиях, приближенных к боевым, уточняет военное ведомство.

Подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.