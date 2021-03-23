Адвокат раскрыл подробности расследования дела после признания сестер Хачатурян потерпевшими

Адвокат Ангелины Хачатурян подтвердил телеканалу «Звезда» информацию о том, что девушек признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца. Алексей Паршин сообщил, что теперь в отношении Михаила Хачатуряна будет проведено полноценное расследование.

«Мы надеемся, что по результатам этого расследования дело будет передано в суд. В отношении девочек, очень надеемся, что дело будет прекращено, поскольку это еще одно доказательство того, что они находились в состоянии самообороны, поскольку в отношении них совершались уголовные преступления, которые привели к тяжкому вреду их здоровью», - сказал адвокат.

Также он уточнил, что в настоящее время многие доказательства уже собраны.

«Фактически следствию что-то надо будет взять из другого дела, что-то продублировать, но не думаю, что это займет более двух-трех месяцев», - добавил защитник.

Михаил Хачатурян был найден мертвым в подъезде многоквартирного дома в Москве в июле 2018 года. Его дочери сразу же признали свою вину, объяснив, что отец на протяжении многих лет причинял им моральные и физические страдания.