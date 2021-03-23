Групповая охота: горные снайперы уничтожили командиров «противника» в Карачаево-Черкесии

Горные снайперы ЮВО отработали «групповую охоту» на командиров условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Это произошло в ходе ночных учений на полигоне Кобу-Баши, расположенном в Карачаево-Черкесии. Действуя как в одиночку, так и в составе пар и групп, снайперы передвигались как пешим ходом, так и на многоцелевых бронированных тягачах.

Ими отрабатывались действия в составе разведывательных патрулей, а также беспокоящий огонь на маршруте автоколонн условного противника. После этого снайперы занялись «групповой охотой» на живую силу, легкобронированную технику и командиров условного противника.

Отдельное внимание обращали на поражение целей ночью и ранним утром, оборудование лежек, аспекты ведения наблюдения и скрытное отступление из района выполнения задания.

Всего было задействовано 300 военнослужащих, включая мотострелков и расчеты беспилотников, и около 40 единиц техники.